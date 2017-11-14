Владелец "Наполи": "Когда-то я уволил Вентуру спустя три месяца после его назначения"



Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис считает, что руководство Федерации футбола Италии ошиблось с назначением на пост наставника национальной команды Джампьеро Вентуры.

"Президент федерации Карло Тавеккио является главным виновником из-за невыхода сборной на Чемпионат Мира. Он единственный, кто мог уволить Вентуру. Джампьеро является хорошим специалистом, но я когда-то уволил его в Серии C спустя три месяца после назначения.

Зачем было вызывать Инсинье, если он играл в сборную не на своей позиции? Для чего было тратить время игрока и наносить ущерб клубу, так как теперь люди думают, что Инсинье плохой игрок.

На месте Тавеккио я бы ушел в отставку, чтобы не выглядеть идиотом. Впрочем виноваты также директор Майкл Ува и Национальный олимпийский комитет Италии, которые не сумели удержать Антонио Конте", - приводит слова де Лаурентиса Football Italia.

Напомним, что Италия впервые с 1958 года не попала в финальную стадию Чемпионата Мира.

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