Владелец "Наполи" подверг критике Сарри

Владелец "Наполи" Аурелио Де Лаурентис раскритиковал наставника команды Маурицио Сарри.

"У команды закончилось топливо в концовке сезона. Так и происходит, когда играют одни и те же и нет ротации. Видимо, тренеру нравится использовать один состав" - приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

Напомним, что "Наполи" занимает вторую позицию в Серии А, отставая от лидирующего "Ювентуса" на 4 очка.

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