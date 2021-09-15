Владелец "Наполи" предложил создать новый турнир вместо Лиги Чемпионов

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Владелец "Наполи" предложил создать новый турнир вместо Лиги Чемпионов

Фото: твиттер Аурелио Де Лаурентиса/Автор неизвестен

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис предложил создать новый турнир вместо Лиги Чемпионов.

"Нынешняя система больше не работает. Лига чемпионов и Лига Европы не приносят клубам тех денег, которые могут компенсировать участие в этих турнирах. Чтобы бороться на топ-уровне клубам нужно иметь в составах больше игроков высокого класса, а для этого необходимо тратить больше денег. Призовые на турнирах не компенсируют затраты. Поэтому клубам нужно договориться и придумать более прибыльный турнир.

Нам необходимо уменьшить количество матчей в национальных чемпионатах и создать европейскую лигу, которая будет иметь демократическую систему для вступления. Я готов инвестировать в проект 10 миллиардов евро, но мы хотим получить полную независимость. 

Если мы не внедрим изменения и не повысим зрелищность футбола, то молодые люди отвернутся от него. Люди в возрасте от восьми до 25 лет перестали смотреть футбол, так как предпочитают играть в игры на смартфонах", - приводит слова де Лаурентиса Daily Mail.

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