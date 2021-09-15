Владелец "Наполи" предложил создать новый турнир вместо Лиги Чемпионов
Фото: твиттер Аурелио Де Лаурентиса/Автор неизвестен
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис предложил создать новый турнир вместо Лиги Чемпионов.
"Нынешняя система больше не работает. Лига чемпионов и Лига Европы не приносят клубам тех денег, которые могут компенсировать участие в этих турнирах. Чтобы бороться на топ-уровне клубам нужно иметь в составах больше игроков высокого класса, а для этого необходимо тратить больше денег. Призовые на турнирах не компенсируют затраты. Поэтому клубам нужно договориться и придумать более прибыльный турнир.
Нам необходимо уменьшить количество матчей в национальных чемпионатах и создать европейскую лигу, которая будет иметь демократическую систему для вступления. Я готов инвестировать в проект 10 миллиардов евро, но мы хотим получить полную независимость.
Если мы не внедрим изменения и не повысим зрелищность футбола, то молодые люди отвернутся от него. Люди в возрасте от восьми до 25 лет перестали смотреть футбол, так как предпочитают играть в игры на смартфонах", - приводит слова де Лаурентиса Daily Mail.
Не пропустите: Тренер "Бенфики" сравнил "Спартак" и киевское "Динамо". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Руководитель ПСЖ высказался о будущем Мбаппе
-
Главные новости дня: 14 сентября
-
Роналду отреагировал на сенсационное поражение "Манчестер Юнайтед" в матче с "Янг Бойз"
-
Феерия "Баварии", позор "Барселоны", неудача "Зенита": все результаты Лиги чемпионов 14 сентября
-
"Динамо" Киев сыграло вничью с "Бенфикой". Арбитр отменил гол украинцев в концовке матча
Лента новостей
-
За Рюдигера могут побороться "Реал" и ПСЖ
-
Пике высказался о свисте болельщиков "Барселоны" в адрес Роберто
-
В "Ливерпуле" определили лучшего игрока августа
-
Малиновский ярко высказался о своем отъезде из сборной Украины
-
В "Ливерпуле" назвали сроки восстановления Эллиотта после жуткой травмы
-
Фернандиньо высказался о несостоявшемся переходе Роналду в "Манчестер Сити"
-
Владелец "Наполи" предложил создать новый турнир вместо Лиги Чемпионов
-
В Кремле оценили игру сборной России под руководством Карпина
-
Лапорта вызвал Кумана на разговор после разгрома от "Баварии"
-
Тренер "Янг Бойз" высказался о сенсационной победе над "Манчестер Юнайтед"
-
"Челси" намерен продлить Аспиликуэту
-
"Тоттенхэм" вступил в борьбу за одного из лидеров "Милана"
-
Дибала высказался о ситуации с продлением контракта с "Ювентусом"
-
Губерниев высказался о провале "Барселоны" в матче с "Баварией"
-
В "Рубине" рассказали подробности о травме Самошникова
-
"Барселона" теряет Альбу
-
Тренер "Бенфики" сравнил "Спартак" и киевское "Динамо"
-
Шевченко может возглавить клуб МЛС
-
Симеоне ярко высказался о возвращении Гризманна в "Атлетико"
-
"Манчестер Юнайтед" хочет продлить Шоу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17