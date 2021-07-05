Владелец "Наполи" высказался о возможном уходе Инсинье

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Владелец "Наполи" высказался о возможном уходе Инсинье

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис поделился мнением о возможном уходе из команды нападающего Лоренцо Инсинье.

Фото: инстаграм Лоренцо Инсинье/Автор неизвестен

"Инсинье является воспитанником нашей академии, а его будущее зависит только от него. Если ему надоело в "Наполи" и он хочет поиграть где-то в Европе, то это будет его решение, но не наше", - приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

Ранее сообщалось, что форвард входит в сферу интересов "Барселоны" и "Тоттенхэма". 

В минувшем сезоне 30-летний Инсинье провел за "Наполи" 48 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Наполи" определил трёх кандидатов на замену Инсинье. | http://soccernews.ru
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