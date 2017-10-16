Владелец "Ньюкасла" выставил клуб на продажу

Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли объявил о намерении продать клуб.

"Один из старейших и любимых поклонниками футбольных клубов "Ньюкасл" нуждается в конкретном направлении и пути к светлому и успешному будущему. Чтобы позволить клубу выйти на новый уровень и получить необходимые инвестиции, в интересах "Ньюкасла" и его болельщиков нужно выставить клуб на продажу" - приводит слова Эшли официальный сайт клуба.

Эшли стал владельцем "Ньюкасла" в 2007 году.

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