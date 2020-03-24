Владелец "Олимпиакоса" и "Ноттингем Форест" излечился от коронавируса

Владелец "Олимпиакоса" и "Ноттингем Форест" Эвангелос Маринакис полностью излечился от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте греческого клуба.

Напомним, коронавирус был выявлен у 52-летнего бизнесмена 10 марта. С того момента он самоизолировался и проходил лечение.

Повторный тест на Covid-19 отказался отрицательным. Функционер призвал всех людей соблюдать карантин и оставаться дома.

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