Владелец "Олимпиакоса" заразился коронавирусом
У известного греческого судовладельца и политического деятеля Евангелоса Маринакиса диагностирован коронавирус.
"Новый вирус "посетил" меня, и я обязан сообщить об этом обществу. Чувствую себя хорошо, поскольку принял все необходимые меры и следую инструкциям медиков. Убедительно советую всем моим согражданам делать то же самое. Желаю всем скорейшего выздоровления", - написал бизнесмен в инстаграме.
Маринакис является владельцем двух футбольных клубов - "Олимпиакоса" из Пирея и английского "Ноттингем Форест".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Лидс Юнайтед
|21
|46
|2
|Вест Бромвич Альбион
|20
|45
|3
|Фулхэм
|21
|35
|4
|Бристоль Сити
|21
|35
|5
|Ноттингем Форест
|20
|34
|6
|Престон Норт Энд
|21
|34
|7
|Шеффилд Уэнсдэй
|20
|32
|8
|Кардифф Сити
|20
|31
|9
|Брентфорд
|20
|30
|10
|Блэкберн Роверс
|20
|30
|11
|Суонси Сити
|20
|30
|12
|Миллуол
|21
|30
|13
|Халл Сити
|21
|29
|14
|Бирмингем Сити
|20
|28
|15
|Куинз Парк Рейнджерс
|20
|28
|16
|Дерби Каунти
|20
|25
|17
|Чарльтон Атлетик
|21
|23
|18
|Рединг
|19
|21
|19
|Хаддерсфилд Таун
|21
|21
|20
|Мидлсбро
|21
|21
|21
|Лутон Таун
|21
|20
|22
|Сток Сити
|21
|17
|23
|Уиган Атлетик
|20
|16
|24
|Барнсли
|20
|12