Владелец "Олимпиакоса" заразился коронавирусом

Теги олимпиакос пирейноттингем форест

Владелец "Олимпиакоса" заразился коронавирусом

У известного греческого судовладельца и политического деятеля Евангелоса Маринакиса диагностирован коронавирус.

"Новый вирус "посетил" меня, и я обязан сообщить об этом обществу. Чувствую себя хорошо, поскольку принял все необходимые меры и следую инструкциям медиков. Убедительно советую всем моим согражданам делать то же самое. Желаю всем скорейшего выздоровления", - написал бизнесмен в инстаграме.

Маринакис является владельцем двух футбольных клубов - "Олимпиакоса" из Пирея и английского "Ноттингем Форест".

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