Владелец ПАОК решил дополнительно мотивировать футболистов на матч со "Спартаком"

Владелец ПАОК Иван Саввиди решил дополнительно мотивировать игроков своей команды на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против "Спартака".

Как сообщают российские СМИ, бизнесмен пообещал футболистам премии на сумму 1 миллион евро, если греческий клуб выбьет "красно-белых" из турнира.

Напомним, что первый матч между ПАОК и "Спартаком" завершился победой греков со счётом 3:2. Ответная игра состоится 14 августа в Москве.

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