Владелец ПАОКа дисквалифицирован на три года, с клуба снято три очка и засчитано техническое поражение

Теги паок

Владелец ПАОКа дисквалифицирован на три года, с клуба снято три очка и засчитано техническое поражение
Греческая Суперлига определилась с наказанием для клуба ПАОК, сообщает официальный сайт турнира.

Владелец клуба Иван Саввиди, который выскочил на поле с пистолетом, дисквалифицирован на три года и оштрафован на 100 тысяч евро.

При этом ПАОКу засчитано техническое поражение в прерванном матче с АЕКом. Кроме того, с ПАОКА сняли три очка в этом сезоне и еще два – в следующем.

Три следующих домашних матча клуб проведет при пустых трибунах.

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