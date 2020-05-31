Владелец "Ромы" отклонил предложение о продаже клуба

Миллиардер Дэн Фридкин пытался приобрести "Рому".

По сведениям Sky Sport Italia, сделка не состоялась из-за пандемии коронавируса. Владелец "волков" Джеймс Паллотта и Фридкин согласовали продажу клуба за 710 миллионов евро. Однако после пандемии The Friedkin Group оценил клуб в 475 миллионов евро, что не устроило Паллотту.

Отмечается, что возобновление переговоров между сторонами маловероятно. Паллотта уже планирует экономику "Ромы" на следующий сезон.

В этом сезоне после 26 туров "Рома" идет в Серии А на пятом месте.

Читайте также: Саудовский принц может купить "Рому" вместо "Ньюкасла". | http://soccernews.ru