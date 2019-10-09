Владелец "Сампдории": "Мне нужен тренер, который готов работать с клубом с желанием и энтузиазмом"

Владелец "Сампдории" Массимо Ферреро прокомментировал отказ Дженнаро Гаттузо возглавить итальянский клуб. Об этом пишет Ferrero Telenord.

Ранее сообщалось, что специалист отдал предпочтение "Дженоа", которая также была заинтересована в тренере.

"Мне не нужен тренер, которого надо уговаривать. Я ищу человек, который готов работать с "Сампдорией" с желанием и энтузиазмом", - сказал Ферреро.

В понедельник вечером клуб объявил об увольнении Эусебио Ди Франческо.

"Сампдория" занимает последнее место в турнирной таблице Серии А, набрав 3 гола.

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