Владелец "Сампдории": "Мне нужен тренер, который готов работать с клубом с желанием и энтузиазмом"

Теги сампдориядженнаро гаттузо

Владелец "Сампдории": "Мне нужен тренер, который готов работать с клубом с желанием и энтузиазмом"

Владелец "Сампдории" Массимо Ферреро прокомментировал отказ Дженнаро Гаттузо возглавить итальянский клуб. Об этом пишет Ferrero Telenord.

Ранее сообщалось, что специалист отдал предпочтение "Дженоа", которая также была заинтересована в тренере.

"Мне не нужен тренер, которого надо уговаривать. Я ищу человек, который готов работать с "Сампдорией" с желанием и энтузиазмом", - сказал Ферреро.

В понедельник вечером клуб объявил об увольнении Эусебио Ди Франческо.

"Сампдория" занимает последнее место в турнирной таблице Серии А, набрав 3 гола.

Не пропустите: Гаттузо рассказал о своем несостоявшемся переходе в российский клуб. | http://soccernews.ru
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