Владелец "Сандерленда" готов отдать клуб бесплатно



Владелец "Сандерленда" Эллис Шорт намерен избавиться от клуба, сообщает ВВС.

По сведениям издания, американец готов отдать клуб бесплатно, если новые владелец возьмет на себя долги "черных котов", которые составляют порядка 150 миллионов евро.

В данный момент "Сандерленд" занимает последнее место в Чемпионшипе.

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