Владелец "Шахтёра" Ахметов потерял 80% своего состояния за последние семь лет

Состояние владельца "Шахтёра" Рината Ахметова с 2013 года уменьшилось более чем в пять раз, утверждает Bloomberg.

Сообщается, что активы украинского олигарха обесценились с 22,4 до 4,35 миллиардов долларов.

По большей части, это связано с вооруженным конфликтом в Донбассе, где находится львиная часть предприятий олигарха.

Ахметов является президентом "Шахтёра" с октября 1996 года.

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