Владелец "Шахтёра" Ахметов потерял 80% своего состояния за последние семь лет
Состояние владельца "Шахтёра" Рината Ахметова с 2013 года уменьшилось более чем в пять раз, утверждает Bloomberg.
Сообщается, что активы украинского олигарха обесценились с 22,4 до 4,35 миллиардов долларов.
По большей части, это связано с вооруженным конфликтом в Донбассе, где находится львиная часть предприятий олигарха.
Ахметов является президентом "Шахтёра" с октября 1996 года.
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|Команда
|М
|О
|1
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|21
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|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13