Владелец "Шахтёра" Ахметов рассказал, как отреагировал на назначение Луческу в киевское "Динамо"
Владелец "Шахтёра" Ринат Ахметов поведал о своей реакции на решение бывшего наставника "горняков" Мирчи Луческу возглавить киевское "Динамо".
"Приход Луческу в "Динамо" - это его выбор, его право. Вы понимаете, в чём вопрос - он же профессионал. Смотрите, контракт у него закончился? Закончился. Мы новый контракт не предложили? Не предложили. Он готов был остаться? Мы выбрали немножко другой путь. Сказать, что я тогда принял неправильное решение, что там менеджмент, кто-то сбил с толку - это вообще неправильно.
Мы приняли решение, пригласили Паулу Фонсеку, и мы выиграли три чемпионата подряд. Мы все выиграли - и с большим-большим отрывом. Значит, мы приняли правильное решение. С Мирчей мы давно не общались... Вы понимаете, братья Суркисы четыре года не выигрывали чемпионство. А до этого два года выиграли. А до этого пять лет опять не выигрывали. Тяжело психологически. И их понять можно и нужно.
И уважать есть за что, ведь всё-таки ребята не сдаются, сражаются, ставят перед собой амбициозные цели и гордо несут имя киевского "Динамо". Для национального чемпионата очень здорово, что у них чемпионские амбиции. Если у них серебро, они расстроены. Год, два, три, пять - неважно, они расстроены, они недовольны этим. Они всегда перед собой ставят только чемпионские амбиции. Точно так же и мы. И не успел матч закончиться, а я позвонил, поздравил", - сказал Ахметов.
Луческу возглавлял "Шахтёр" с 2004 по 2016 год и выиграл с командой 23 трофея.
Прошлым летом румынский специалист принял предложение киевского "Динамо" и с первой попытки привёл "бело-синих" к чемпионству.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13