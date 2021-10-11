Владелец "Шахтера" Ахметов рассказал о своей мечте

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Владелец "Шахтера" Ахметов рассказал о своей мечте

Фото: сайт "Шахтера"/Автор неизвестен

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов рассказал, что он мечтает о возвращении клуба в Донецк.

"Спустя 25 лет мы продолжаем мечтать. Сегодня мы мечтаем лишь об одном – вернуться домой, в наш родной и мирный Донецк, на нашу прекрасную "Донбасс Арену". Мы мечтаем снова играть при заполненных трибунах и слышать голос каждого болельщика. Мы мечтаем снова делить с вами счастье побед, вместе радоваться завоеванным трофеям и наслаждаться красивым футболом. И я верю, что эти мечты, как и все предыдущие, непременно сбудутся", - приводит слова Ахметова официальный сайт клуба.

Напомним, что "Шахтер" в последний раз играл в Донецке в 2014 году. С тех пор клуб проводит домашние матчи в разных городах Украины.

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