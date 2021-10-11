Владелец "Шахтера" Ахметов рассказал о своей мечте
Фото: сайт "Шахтера"/Автор неизвестен
Президент "Шахтера" Ринат Ахметов рассказал, что он мечтает о возвращении клуба в Донецк.
"Спустя 25 лет мы продолжаем мечтать. Сегодня мы мечтаем лишь об одном – вернуться домой, в наш родной и мирный Донецк, на нашу прекрасную "Донбасс Арену". Мы мечтаем снова играть при заполненных трибунах и слышать голос каждого болельщика. Мы мечтаем снова делить с вами счастье побед, вместе радоваться завоеванным трофеям и наслаждаться красивым футболом. И я верю, что эти мечты, как и все предыдущие, непременно сбудутся", - приводит слова Ахметова официальный сайт клуба.
Напомним, что "Шахтер" в последний раз играл в Донецке в 2014 году. С тех пор клуб проводит домашние матчи в разных городах Украины.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13