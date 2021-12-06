Владелец "Шахтера" Ахметов высказался о возможной продаже клуба

Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен

Президент и владелец донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов заявил, что он не собирается продавать клуб.

"Футбол – это моя жизнь. Я люблю футбол. Я могу сказать, как за эти 25 лет у меня поседели волосы. Когда я начинал, то седины не было, а футбол меня заставил чуть-чуть понервничать.

Для того, чтобы понять, сколько стоит "Шахтер", его нужно продать. А продавать клуб я не собираюсь. Я хочу дальше инвестировать в "Шахтер". Я хочу дальше инвестировать в наши победы. Я хочу дальше инвестировать в качество нашей игры, где мы будем играть в яркий, атакующий, смелый футбол.

Клуб не продается, инвестировать в него я буду. Инвестировать буду много. Ровно столько, сколько нужно для того, чтобы мы играли в тот футбол, который мы хотим видеть. Другой клуб покупать не собираюсь", - сказал Ахметов в программе "Великий футбол".

55-летний Ахметов владеет "Шахтером" с 1996 года. За этот период донецкий клуб 13 раз становился чемпионом Украины, 12 раз выиграл национальный кубок, 9 раз завоевал Суперкубок Украины, а однажды стал обладателем Кубка УЕФА.

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