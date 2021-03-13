Владелец "Шахтёра" Ахметов за 9 месяцев увеличил своё состояние почти в три раза

Теги шахтер донецк

Владелец "Шахтёра" Ахметов за 9 месяцев увеличил своё состояние почти в три раза

Авторитетный финансово-экономический журнал Forbes опубликовал новые данные об активах украинских бизнесменов.

Издание утверждает, что состояние владельца "Шахтёра" Рината Ахметова увеличилось с 2,8 до 7,6 миллиарда долларов.

Личный капитал 54-летнего олигарха вырос почти в три раза за период с июня 2020 по март 2021 года.

Ахметов владеет "Шахтёром" с октября 1996 года. В текущем сезоне УПЛ "горняки" идут на втором месте.

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