Владелец "Шахтёра" Ахметов за 9 месяцев увеличил своё состояние почти в три раза
Авторитетный финансово-экономический журнал Forbes опубликовал новые данные об активах украинских бизнесменов.
Издание утверждает, что состояние владельца "Шахтёра" Рината Ахметова увеличилось с 2,8 до 7,6 миллиарда долларов.
Личный капитал 54-летнего олигарха вырос почти в три раза за период с июня 2020 по март 2021 года.
Ахметов владеет "Шахтёром" с октября 1996 года. В текущем сезоне УПЛ "горняки" идут на втором месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
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|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
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|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
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|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
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|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13