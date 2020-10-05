Владелец "Сочи" готов вернуть Кокорина
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг заявил о готовности вернуть в клуб нападающего Александра Кокорина, если он сам этого захочет.
"Готов ли я взять Кокорина в аренду, если у него не получится в "Спартаке"? Ну, конечно, я был бы не против. Но вы поймите и другую вещь - его же не просто так в "Спартак" позвали. Это топовый игрок. И я не знаю, захочет ли он опять в "Сочи". Саша ведь объяснял мне, что пошёл в "Спартак" на повышение. У него семья, дети. А у нас ещё молодая команда", - сказал Ротенберг.
29-летний Кокорин выступал за "Сочи" на правах аренды во второй половине сезона 2019/20, сыграл 10 матчей, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.
Минувшим летом форвард заключил контракт со "Спартаком", по которому зарабатывает 3 миллиона евро в год.
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