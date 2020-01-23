Владелец "Сочи": "Кокорин знал об аренде заранее"

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Владелец "Сочи": "Кокорин знал об аренде заранее"

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг утверждает, что форвард "Зенита" Александр Кокорин знал о своей скорой аренде задолго до официального объявления о переходе.

"То, что Кокорин узнал об аренде в "Сочи" из СМИ - полная ерунда, он всё знал заранее. Мы с Сашей давно хорошо знакомы, и по аренде мы общались с ним напрямую, в последний момент что-то изменилось", - цитируют Ротенберга "РИА Новости".

Напомним, что клубы согласовали аренду Кокорина до конца текущего сезона, однако футболист отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ и продолжает тренироваться на сборе "Зенита" в Катаре.

Наставник "сине-бело-голубых" Сергей Семак рассчитывает на 28-летнего нападающего, но руководство питерского гранда может сослать его в дубль в случае срыва сделки с "Сочи".

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