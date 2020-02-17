Владелец "Сочи" оценил дебют Кокорина



Владелец "Сочи" Борис Ротенберг остался доволен дебютом нападающего Александра Кокорина, который сделал дубль в товарищеском матче с "Динамо" (3:1).

"Кокорин только пришел, ребята его приняли. Забил два гола в контрольном матче. Заметно, как он видел ошибки, как опускался вниз, потом успевал в нападение. Указывал на ошибки полузащитникам. Я не удивлен. Знаю его давно, он в «Динамо» у меня был", - приводит слова Ротенберга "Футбольный Биги".

Напомним, что "Сочи" арендовал 28-летнего Кокорина у "Зенита" до окончания нынешнего сезона. Футболист не играл в официальных матчах более года, так как сидел в тюрьме за избиение чиновника Дениса Пака.

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