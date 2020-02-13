Владелец "Сочи" оценил шансы Кокорина сыграть на Евро-2020

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Владелец "Сочи" оценил шансы Кокорина сыграть на Евро-2020

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг поделился мнением о перспективах нападающего "Зенита" Александра Кокорина после перехода в его команду.

"Кокорин понимает, что для него переход в "Сочи" - это шанс, чтобы его увидели, чтобы проявить себя в Премьер-лиге. В сборной России наблюдают за всеми спортсменами. Считаю, что это правильный шаг, чтобы восстановиться как профессиональному футболисту. У него было смятение, но решение правильное. Мы воспитываем наших спортсменов и даём им возможность проявить себя, чтобы они защищали флаг нашей страны.

Сможет ли Кокорин сыграть на Евро-2020? Для него все пути открыты - он талантливый парень. Естественно, за ним будут смотреть - если будет достоин, то попадёт. Никто не будет этому сопротивляться. Знаю, что в сборной России демократичный подход", - сказал Ротенберг.

Стоит отметить, что "Сочи" арендовал Кокорина ещё 21 января, но до сих пор футболист отказывался менять команду.

Также напомним, что форвард не вызывался в сборную России с ноября 2017 года.

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