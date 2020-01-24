Владелец "Сочи" пообещал Кокорину решить финансовые вопросы времён "Динамо"

1 Теги зенит санкт-петербургфк сочиалександр кокориндинамо москва

Владелец "Сочи" пообещал Кокорину решить финансовые вопросы времён "Динамо"

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг отреагировал на публикации в российских СМИ, согласно которым форвард "Зенита" Александр Кокорин может отказываться от перехода в сочинский клуб из-за неурегулированных вопросов по премиальным с самим бизнесменом, когда тот ещё руководил московским "Динамо".

"Если по тому периоду остались какие-то спорные моменты, мы их урегулируем. Тогда в "Динамо" менялось руководство, не исключаю, что у Саши остались какие-то вопросы. Так бывает, решим их в Сочи", - сказал Ротенберг.

Напомним, что "Сочи" и "Зенит" договорились об аренде 28-летнего футболиста, однако сам он отказался менять команду и продолжает тренироваться на сборе "сине-бело-голубых" в Катаре.

За "Динамо" Кокорин выступал с 2008 по 2015 год. С 2013 по 2015 год президентом московского клуба был Ротенберг.

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