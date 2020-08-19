Владелец "Сочи" рассказал о позициях в команде, которые нуждаются в укреплении

Теги фк сочиалександр кокориналександр мостовой

Владелец "Сочи" рассказал о позициях в команде, которые нуждаются в укреплении

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг пожаловался на то, что клубу не хватает новых игроков.

"Нам не хватает новичков в опорной зоне и нападении. Полоз не справляется, нет таких, как Кокорин, Мостовой - они были более мобильными. Но надо доверять молодежи, у нас есть Бахтияров - быстренький мальчишка. У нас хорошие молодые ребята, главное, чтобы тренерам они нравились", - цитирует Ротенберга ТАСС.

Ранее клуб арендовал защитника Эмануэля Мамману и купил хавбека Жоаозиньо и защитника Тимофея Маргасова.

А еще: Хавбек "Сочи" Нобоа повторил достижение Семака| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бартомеу рассказал о будущем полузащитника "Барселоны" Коутиньо

Бартомеу рассказал о будущем полузащитника "Барселоны" Коутиньо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов