Владелец "Сочи" рассказал о позициях в команде, которые нуждаются в укреплении
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг пожаловался на то, что клубу не хватает новых игроков.
"Нам не хватает новичков в опорной зоне и нападении. Полоз не справляется, нет таких, как Кокорин, Мостовой - они были более мобильными. Но надо доверять молодежи, у нас есть Бахтияров - быстренький мальчишка. У нас хорошие молодые ребята, главное, чтобы тренерам они нравились", - цитирует Ротенберга ТАСС.
Ранее клуб арендовал защитника Эмануэля Мамману и купил хавбека Жоаозиньо и защитника Тимофея Маргасова.
А еще: Хавбек "Сочи" Нобоа повторил достижение Семака| http://soccernews.ru
главное
-
Венгер опроверг информацию о его готовности возглавить сборную Голландии
-
The Sun: Неймар может пропустить финал ЛЧ из-за обмена футболками с игроком "Лейпцига"
-
ПСЖ вышел в финал Лиги Чемпионов впервые в своей истории
-
Президент "Барселоны" назвал семерых игроков, которые точно останутся в команде
-
ПСЖ разгромил "РБ Лейпциг" и вышел в финал Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
Малком высказался о возможном выступлении за сборную России
-
Жоау Мариу может продолжить карьеру в "Бенфике"
-
Мбаппе - о выходе в финал ЛЧ: "Плакал после игры с "Сент-Этьеном". Думал, сезон окончен"
-
Бартомеу рассказал о будущем полузащитника "Барселоны" Коутиньо
-
Жамалетдинов: "У нас была информация, что против "Уфы" Кокорин точно не сыграет"
-
Владелец "Сочи" рассказал о позициях в команде, которые нуждаются в укреплении
-
Кулибали близок к подписанию контракта с "Манчестер Сити"
-
Мбаппе рассказал о своих взаимоотношениях с Неймаром
-
Защитник ПСЖ Керер прокомментировал победу над "РБ Лейпциг" в ЛЧ
-
Венгер опроверг информацию о его готовности возглавить сборную Голландии
-
Радимов поделился ожиданиями от между "Зенитом" и ЦСКА
-
Нагельсман подвел итог матча ЛЧ "РБ Лейпциг" с ПСЖ
-
Девушка Роналду выложила романтические фото с футболистом с яхты
-
Урунов прилетел со "Спартаком" на матч с "Уфой"
-
Тухель: "ПСЖ остался верным своему стилю игры"
-
The Sun: Неймар может пропустить финал ЛЧ из-за обмена футболками с игроком "Лейпцига"
-
Ди Мария высказался о победном матче ПСЖ с "РБ Лейпциг"
-
Главные новости дня: 18 августа
-
Ди Мария признан лучшим игроком матча Лиги Чемпионов "РБ Лейпциг" - ПСЖ
-
ПСЖ выложил видео из раздевалки после выхода в финал Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22