Владелец "Сочи" рассказал о позициях в команде, которые нуждаются в укреплении

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг пожаловался на то, что клубу не хватает новых игроков.

"Нам не хватает новичков в опорной зоне и нападении. Полоз не справляется, нет таких, как Кокорин, Мостовой - они были более мобильными. Но надо доверять молодежи, у нас есть Бахтияров - быстренький мальчишка. У нас хорошие молодые ребята, главное, чтобы тренерам они нравились", - цитирует Ротенберга ТАСС.

Ранее клуб арендовал защитника Эмануэля Мамману и купил хавбека Жоаозиньо и защитника Тимофея Маргасова.

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