Владелец "Сочи" решил пригласить Бердыева, чтобы не подвести Путина

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг в срочном порядке договаривался с Курбаном Бердыевым о назначении на пост главного тренера во время зимнего перерыва.

Как сообщают российские СМИ, изначально олигарх пытался переманить из "Оренбурга" Владимира Федотова, но не смог согласовать с ним условия сотрудничества.

Поэтому Ротенберг остановил свой выбор на Бердыеве, хотя ранее между ними существовали разногласия.

При этом владелец "Сочи" максимально форсировал события, стараясь не подвести президента России Владимира Путина.

Руководитель государства летом потребовал лучше развивать футбол в южном городе, а "горожане" по итогам 16 туров занимают последнее место в РПЛ.

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