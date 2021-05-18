Владелец "Сочи" Ротенберг недоволен обстоятельствами ухода Заболотного в ЦСКА
Фото сайт РПЛ
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг выразил мнение, что форвард Антон Заболотный не очень красиво покинул клуб.
У 29-летнего футболиста в июне истечёт контракт с "барсами", и он перейдёт в московский ЦСКА.
"Тренер занимается составом, они дают мне списки, кто мог бы усилить команду, кто остаётся, а кто самовольно ушёл, даже не предупредив меня. Это Антон Заболотный. Я ему сказал, что это его выбор, чтобы он понимал, что здесь он вырос как футболист, получил вызов в сборную России.
Да, это дело футболистов, где им играть, где развиваться и где они достигнут наивысшего результата. Дай бог, чтобы у него получилось в ЦСКА. Он сделал выбор, на тему контракта я с ним не разговаривал. Но мы говорили ему, что хотим, чтобы он был у нас, мы на него рассчитывали", - цитирует Ротенберга "Р-Спорт".
Заболотный выступал за "Сочи" с августа 2019 года, сыграл 52 матча, забил 15 голов и сделал 11 ассистов.
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