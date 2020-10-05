Владелец "Сочи" Ротенберг оценил судейство в матче с "Ростовом"

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг ответил на вопросы о работе судейской бригады Евгения Турбина, которая обслуживала матч 10-го тура РПЛ против "Ростова".

Напомним, что "барсы" обыграли соперника со счётом 4:2. С 63-й минуты донская команда играла вдесятером после удаления Матиаса Норманна.

"Арбитр судил именно то, что видел. Норманн сначала сыграл рукой в одном эпизоде, а только потом его удалили – то есть рефери всё зафиксировал вовремя. Никакой предвзятости в действиях Турбина я вообще не увидел. Много обоюдных моментов. Считаю, судья отработал нормально. Это лично моё мнение.

За что удалили Норманна? Очень экспрессивный парень... Зачем он полез? Это недисциплинированно! Его должен воспитывать тренер. В принципе, ему и раньше могли вторую жёлтую показать. Это же не бокс и не борьба!" - сказал Ротенберг.

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