Владелец "Сочи" Ротенберг оценил судейство в матче с "Ростовом"
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг ответил на вопросы о работе судейской бригады Евгения Турбина, которая обслуживала матч 10-го тура РПЛ против "Ростова".
Напомним, что "барсы" обыграли соперника со счётом 4:2. С 63-й минуты донская команда играла вдесятером после удаления Матиаса Норманна.
"Арбитр судил именно то, что видел. Норманн сначала сыграл рукой в одном эпизоде, а только потом его удалили – то есть рефери всё зафиксировал вовремя. Никакой предвзятости в действиях Турбина я вообще не увидел. Много обоюдных моментов. Считаю, судья отработал нормально. Это лично моё мнение.
За что удалили Норманна? Очень экспрессивный парень... Зачем он полез? Это недисциплинированно! Его должен воспитывать тренер. В принципе, ему и раньше могли вторую жёлтую показать. Это же не бокс и не борьба!" - сказал Ротенберг.
Не пропустите: Карпин рассказал, за что его удалили после завершения матча "Сочи" - "Ростов". | http://soccernews.ru
главное
-
Депай и Гарсия - в шаге от перехода в "Барселону"
-
Рональд Куман споткнулся на первом серьезном сопернике: Месси и Фати не затащили, "Барселона" теряет 2 очка с "Севильей"
-
"Спартак" с юмором отреагировал на разгромные поражения "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля"
-
Главные новости дня: 4 октября
-
"Барселона" не смогла обыграть "Севилью"
Лента новостей
-
Роналду выложил новое фото с семьей
-
Владелец "Сочи" готов вернуть Кокорина
-
"Ливерпуль" повторил антирекорд 67-летней давности
-
СМИ узнали, когда "Динамо" назначит нового тренера
-
Депай и Гарсия - в шаге от перехода в "Барселону"
-
"Верона" перехватила трансферную цель "Локомотива"
-
Владелец "Сочи" Ротенберг оценил судейство в матче с "Ростовом"
-
Линекер - о поражении "Ливерпуля" со счётом 2:7: "Кто бы мог подумать, что Клоппа уволят раньше Сульшера?"
-
Рональд Куман споткнулся на первом серьезном сопернике: Месси и Фати не затащили, "Барселона" теряет 2 очка с "Севильей"
-
СМИ: Кузяев не подписывал контракт с "Локомотивом" и ведёт переговоры с другим клубом
-
"Химки" пошутили по поводу разгромного поражения "Ливерпуля" от "Астон Виллы"
-
"Фулхэм" нацелился на хавбека "Ростова"
-
Куман прокомментировал ничью с "Севильей"
-
Вратарь "Ливерпуля" Алиссон выбыл из строя на несколько недель
-
"Спартак" с юмором отреагировал на разгромные поражения "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля"
-
Фанаты "Наполи" оскорбили "Ювентус" после сорванного очного матча
-
"Барселона" теряет Альбу
-
Главные новости дня: 4 октября
-
Эдер может покинуть "Локомотив"
-
Чемпионат Испании, 5-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица