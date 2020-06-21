Владелец "Сочи" Ротенберг прокомментировал победу над "Ростовом"
Владелец и президент "Сочи" Борис Ротенберг в очередной раз высказался о победном матче команды над "Ростовом" (10:1) в рамках 23-го тура РПЛ.
Напомним, что за "Ростов" пришлось играть футболистам академии клуба 2001-2004 годов рождения из-за того, что основная команда ушла на карантин из-за шести заболевших коронавирусом игроков.
"Никто же не говорит, а что произошло в "Ростове", где за 10 дней до матча были уже первые случаи, и почему тогда не ограничили тех игроков, а необходимо было это сделать спустя неделю, когда заражение было массовым. Никто от этого не застрахован, но не надо перекладывать эту проблему на нас. Думаю, любой клуб, кто был бы на нашем месте, тоже отказался бы от переноса, так как была договоренность. Если бы мы согласились, то остальные бы обратились в премьер-лигу искать такие даты.
В случае переноса было бы непонятно, как бы мы выглядели в конце сезона, сколько бы у нас было травмированных. Нам же тоже надо подниматься по турнирной таблице, для нас каждая игра как финал. Простому обывателю неизвестны все детали тренировочного процесса: восстановление, нагрузки, почему мы не играем на второй-третий день в календаре. Ему это все непонятно кроме того, что приехали дети, над ними кто-то издевался в виде команды "Сочи", и так думать неправильно и глупо", - цитирует Ротенберга ТАСС.
Отметим, что болельщики раскритиковали "Сочи" за отказ переносить игру.
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РФС определился с позицией по матчу между "Краснодаром" и "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22