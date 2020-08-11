Владелец "Сочи" Ротенберг прокомментировал судейство в матче со "Спартаком"

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Владелец "Сочи" Ротенберг прокомментировал судейство в матче со "Спартаком"

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг поделился мыслями о работе судейской бригады во время матча 1-го тура РПЛ против "Спартака".

"Первый пенальти - это чистая блокировка, там даже нет никакого разговора. Заика тянулся, коснулся носком мяча. А второй пенальти можно смотреть со всех сторон, но на самом деле игрок травмировал связки, там жёстко была поставлена нога, было видно, что Жиго её оставлял. Это было на усмотрение судей. То, что Немченко травмировался, означает, что там непростое падение было.

Если вспоминать историю, то в прошлом сезоне мы в первом туре тоже играли со "Спартаком", и там нам не поставили стопроцентный пенальти, плюс Жиго забивал, облокотившись на плечи соперника. Я своей команде сказал тогда: "Мне неважно судейство, неважно, что там идёт. Вы должны играть так, чтобы вопросов не было, забиваете гол - вопросов не будет. Не надо пенять на судейство, надо выходить и выигрывать так, чтобы не было вопросов ни у кого. Если не получается, значит, вы слабые, значит, вы не смогли забить так, чтобы не было вопросов".

А искать что-то в судействе... Я же сам из спорта, в единоборствах это было сплошь и рядом. Это футбол, ну чего судейство, взять и ни за что загнобить парня? Наши комментаторы, журналисты должны быть непредвзяты. Зачем людей поливать грязью? Любой человек может ошибиться. Есть футбол, есть спорт. Я своей команде сказал те слова, а не начал бегать и кричать, что я сниму свою команду. Надо начать играть и забивать так, чтобы не было вопросов", - цитирует Ротенберга "Р-Спорт".

Напомним, что "Сочи" благодаря двум пенальти отобрал очки у "Спартака". После матча владелец "красно-белых" Леонид Федун пригрозил снять команду с чемпионата. Арбитра Василия Казарцева, обслуживавшего встречу, отстранили от работы на неопределённый срок.

Не пропустите: Арбитр Казарцев объяснил второй пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Сочи". | http://soccernews.ru
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