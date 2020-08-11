Владелец "Сочи" Ротенберг высказался о переходе Кокорина в "Спартак"

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Владелец "Сочи" Ротенберг высказался о переходе Кокорина в "Спартак"

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг дал комментарии по поводу ухода из клуба нападающего Александра Кокорина, который предпочёл перейти в московский "Спартак".

"У любого футболиста жизнь в спорте не очень длинная. Спортсмен сам вправе выбирать то предложение, которое лучше для него. Это жизнь, это его право. На самом деле, с благодарностью отношусь к Саше. Он позвонил мне, я сказал ему: "Это твоё решение, это твоя жизнь. Помимо человеческих качеств, есть материальные потребности, которые тоже важны".

Век спортсмена не такой длинный, есть семья, наверное, они на семейном совете решили сделать так. Не смог финансово тягаться со "Спартаком"? А я даже и не пытался это делать. У меня другие критерии, другой подход к команде. Есть команда, а финансовые вопросы в спорте всё равно второстепенны, я считаю", - цитирует Ротенберга "Р-Спорт".

Напомним, что Кокорин заключил с "красно-белыми" контракт по схеме "3+1". Его зарплата в "Спартаке" составит 3 миллиона евро в год.

Не пропустите: Владелец "Сочи" Ротенберг прокомментировал судейство в матче со "Спартаком". | http://soccernews.ru
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