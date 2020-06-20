Владелец "Сочи" Ротенберг высказался об уходе Рами из клуба

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг прокомментировал прекращение сотрудничества с центральным защитником Адилем Рами.

"На самом деле, он скрыл травму. Когда разговаривали в Турции, он сказал, что может сразу выходить и играть. Но оказалось, что это не так. Обманул, он обманщик, ну, бывает и так. Он всё-таки чемпион мира, имя такое, знаете, хотелось поддержать команду, тем более, нужен был в защиту маститый игрок", - сказал Ротенберг.

Напомним, что "Сочи" расторг контракт с именитым французом после того, как выяснилось, что он не сможет играть на профессиональном уровне из-за обширной и глубокой травмы хряща.

34-летний Рами перешёл в российский клуб в феврале на правах свободного агента, но дебютировать за новую команду так и не сумел.

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