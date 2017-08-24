Владелец "Спартака" Федун прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов

Теги спартак москвалеонид федун

Владелец "Спартака" Федун прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов

Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился мнением о результатах жеребьевки группового раунда Лиги Чемпионов.

"Достаточно ровная группа. Выделяется только одна команда - "Ливерпуль". С двумя остальными соперниками можно играть. Да и с "Ливерпулем" тоже поборемся. Как говорится, до первой игры шансы у всех равны" - приводят слова Федуна российские СМИ.

Напомним, что в одной группе со "Спартаком" оказались "Ливерпуль", "Марибор" и "Севилья".

Смотрите также другие результаты жеребьевки. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Лига Европы: "Зенит" сыграет с "Реалом Сосьедад" и "Русенборгом", "Локомотив" против "Копенгагена" и "Шерифа"

Лига Европы: "Зенит" сыграет с "Реалом Сосьедад" и "Русенборгом", "Локомотив" против "Копенгагена" и "Шерифа"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов