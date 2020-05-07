Владелец "Спартака" Федун заболел коронавирусом

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Владелец "Спартака" Федун заболел коронавирусом

У владельца московского "Спартака" Леонида Федуна диагностирован коронавирус.

"У председателя совета директоров ФК "Спартак-Москва" Леонида Арнольдовича Федуна диагностирована коронавирусная инфекция. В данный момент он находится на лечении в больнице. Клуб желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления!" - говорится в официальном заявлении "красно-белых".

Федуну месяц назад исполнилось 64 года, то есть он находится в зоне риска.

Бизнесмен владеет "Спартаком" с 2003 года. При нём "народная команда" выиграла два трофея.

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