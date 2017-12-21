Владелец "Спартака" исключил трансфер Смолова

Владелец "Спартака" Леонид Федун дал понять, что "красно-белые" уже не собираются покупать нападающего "Краснодара" Фёдора Смолова.

"У него очень высокая стоимость. В дальнейшем отбить на его продаже хотя бы часть вложенных средств нереально. Думаю, тема Смолова уже закрыта. Наша линия нападения на данный момент укомплектована" - сказал Федун.

Напомним, что "Спартак" пытался купить 27-летнего Смолова прошлым летом.

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