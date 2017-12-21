Владелец "Спартака" исключил трансфер Смолова

Теги спартак москвакраснодарфедор смолов

Владелец "Спартака" исключил трансфер Смолова

Владелец "Спартака" Леонид Федун дал понять, что "красно-белые" уже не собираются покупать нападающего "Краснодара" Фёдора Смолова.

"У него очень высокая стоимость. В дальнейшем отбить на его продаже хотя бы часть вложенных средств нереально. Думаю, тема Смолова уже закрыта. Наша линия нападения на данный момент укомплектована" - сказал Федун.

Напомним, что "Спартак" пытался купить 27-летнего Смолова прошлым летом. 

Не пропустите: Смолов: "Я готов уехать в Европу". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов