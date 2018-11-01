Владелец "Спартака" Леонид Федун передал своим детям 2% акций "Лукойла"

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Владелец "Спартака" Леонид Федун передал своим детям 2% акций "Лукойла"

Леонид Федун передал сыну Антону и дочери Екатерине более 17 миллионов акций компании, то есть 2% уставного капитала.

До передачи акций Федуну принадлежало 9,78% акций нефтяной компании.

Стоимость двух пакетов ценных бумаг на момент - 81,4 миллиарда рублей (около 1,2 миллиарда долларов).

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