Владелец "Спартака" Леонид Федун передал своим детям 2% акций "Лукойла"

Леонид Федун передал сыну Антону и дочери Екатерине более 17 миллионов акций компании, то есть 2% уставного капитала.

До передачи акций Федуну принадлежало 9,78% акций нефтяной компании.

Стоимость двух пакетов ценных бумаг на момент - 81,4 миллиарда рублей (около 1,2 миллиарда долларов).

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