Владелец "Спартака" может продать клуб

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Владелец "Спартака" может продать клуб

Представитель компании "Альпари" Александр Разуваев сообщил, что владелец "Спартака" Леонид Федун рассматривает вариант с продажей клуба.

По его словам, продажа может состояться в случае не попадания "красно-белых" в Лигу Чемпионов по итогам нынешнего сезона.

В качестве покупателей могут выступить миллиардер Алишер Усманов, который ранее владел частью акций лондонского "Арсенала", акционер "Альфа-банка" Петр Авен, принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, а также инвестор из Казахстана.

Напомним, что 62-летний Федун владеет "Спартаком" с 2003 года. За это время клуб всего один раз стал чемпионом России, а также однажды выиграл Суперкубок России.

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