Владелец "Спартака": "Наш стадион готов принять финал Лиги Чемпионов"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заверил, что домашний стадион столичной команды "Открытие Арена" готов принять финал Лиги Чемпионов.

"Если наш стадион выдвинут кандидатом на проведение финальных еврокубковых матчей, мы к этому готовы. Считаю арену "Спартака" лучшей в Москве. И вы знаете, что ФИФА очень высоко оценила уровень проведения мероприятий на нашем стадионе. Естественно, мы готовы принять любые соревнования", - сказал Федун.

Стоит отметить, что "Открытие Арена" вмещает 45360 зрителей.

Во время ЧМ-2018 стадион "красно-белых" принимал четыре матча группового этапа и одну игру 1/8 финала.

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