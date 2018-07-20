Владелец "Спартака" назвал громкую цель команды на следующий сезон
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что задачей клуба на следующий сезон является чемпионский титул.
"Я жду от нового сезона праздника. Не такого крутого, как был Чемпионат Мира-2018, но должен быть праздник. Чемпионство - главная задача", - приводят слова Федуна российские СМИ.
Напомним, что в прошлом сезоне "Спартак" занял третье место в Премьер-лиге.
В новом сезоне "Спартак" стартует домашним матчем с "Оренбургом" 28 июля.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13