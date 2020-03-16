Владелец "Спартака" оценил последствия падения цен на нефть для российского спорта

Владелец московского "Спартака" и акционер "Лукойла" Леонид Федун выразил мнение, что российский спорт серьезно пострадает от падения цен на нефть и обвала курса рубля.

"Прогнозы по нефти очень печальные. Если не будет сделки с ОПЕК, Россия потеряет очень большие деньги и может скатиться в очень длительную рецессию.

Как это скажется на спорте? Смотрите, зарплаты у всех иностранцев и многих русских [игроков] привязаны к евро. Сколько мы будем сейчас платить им, пока они не будут играть? Три месяца? Полгода? Расходы выросли на 30%, а доходов вообще никаких нет. Это очень тяжелая ситуация.

После обвала рубля в 2014-2015 годах игроки согласились на небольшие задержки по зарплате, но потом все прибежали, и всем вернули разницу. Мы стараемся иметь рублевые контракты, но пока большая часть зарплат привязана в евро. Так что падение цен на нефть и курса рубля – это очень сильный удар по профессиональному спорту", – приводят слова Федуна российские СМИ.

Напомним, что в начале марта Россия отказалась от соглашения со странами-экспортерами нефти (ОПЕК), которые предлагали уменьшить количество добывания нефти до 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца года. После отказа России цена на нефть значительно снизилась, что привело к падению курса рубля по отношению к ведущим мировым валютам.

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