Владелец "Спартака" пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом

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Владелец "Спартака" пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун занялся благотворительностью, чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса.

Сообщается, что бизнесмен пожертвовал московскому центру хирургии имени Вишневского 10 миллионов рублей.

В связи с ростом числа заражённых вышеуказанное медицинское учреждение также стало их принимать, однако врачам не хватает средств защиты для полноценной работы.

Стоит отметить, что состояние Федуна оценивается в 6,3 миллиарда долларов.

Не пропустите: Федун рассказал, как пандемия коронавируса повлияет на футбольный трансферный рынок. | http://soccernews.ru
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