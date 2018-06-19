Владелец "Спартака" рассказал, кого он желает в соперники сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018



Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун прокомментировал победу сборной России над Египтом (3:1) в матче второго тура группового этапа Чемпионата Мира-2018, а также назвал желаемого соперника для россиян в 1/8 финала.

"Супер, супер, супер! Не зря мы об этом мечтали, молились и делали всё, чтобы это произошло. Всех поздравляю, практически на 99% мы уже вышли из группы. Надеюсь, что будет Португалия", - приводят слова Федуна российские СМИ.

Напомним, что в 1/8 финала Россия может сыграть с одной из команды группы В - Португалией, Испанией, Марокко или Ираном.

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