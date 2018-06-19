Владелец "Спартака" рассказал, кого он желает в соперники сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018

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Владелец "Спартака" рассказал, кого он желает в соперники сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018
Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун прокомментировал победу сборной России над Египтом (3:1) в матче второго тура группового этапа Чемпионата Мира-2018, а также назвал желаемого соперника для россиян в 1/8 финала. 

"Супер, супер, супер! Не зря мы об этом мечтали, молились и делали всё, чтобы это произошло. Всех поздравляю, практически на 99% мы уже вышли из группы. Надеюсь, что будет Португалия", - приводят слова Федуна российские СМИ.

Напомним, что в 1/8 финала Россия может сыграть с одной из команды группы В - Португалией, Испанией, Марокко или Ираном.

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Группа A М О
1 Россия 2 6
2 Уругвай 2 6
3 Египет 2 0
4 Саудовская Аравия 2 0
Группа B М О
1 Португалия 2 4
2 Иран 1 3
3 Испания 1 1
4 Марокко 2 0
Группа C М О
1 Франция 1 3
2 Дания 1 3
3 Австралия 1 0
4 Перу 1 0
Группа D М О
1 Хорватия 1 3
2 Аргентина 1 1
3 Исландия 1 1
4 Нигерия 1 0
Группа E М О
1 Сербия 1 3
2 Бразилия 1 1
3 Швейцария 1 1
4 Коста-Рика 1 0
Группа F М О
1 Швеция 1 3
2 Мексика 1 3
3 Германия 1 0
4 Южная Корея 1 0
Группа G М О
1 Бельгия 1 3
2 Англия 1 3
3 Тунис 1 0
4 Панама 1 0
Группа H М О
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