Владелец "Спартака" выделил крупную сумму на необычный проект



Президент "Спартака" Леонид Федун​ выделил 3,3 миллиона рублей в качестве финансирования общероссийского конкурса эскизов мозаичных панно храма князя Владимира, который находится в Тушине.

"Мы надеемся, что, работая над эскизами, художники смогут проявить все свои творческие возможности и таланты, а храм получит свой уникальный облик и станет новым духовным центром и настоящим украшением Москвы", – приводят слова Федуна российские СМИ.

Планируется, что в сюжете мозаик будет представлена история русского православия.

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