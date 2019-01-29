Владелец "Спартака" высказался о возможных трансферах Луиса Адриано и Зе Луиша

Теги спартак москвазе луишлеонид федунлуис адрианотрансферы

Владелец "Спартака" высказался о возможных трансферах Луиса Адриано и Зе Луиша

Владелец "Спартака" Леонид Федун опроверг информацию о том, что клуб может продать нападающих бразильца Луиса Адриано и кабовердийца Зе Луиша.

"Еще раз повторю: "Спартак" не собирается продавать Луиса Адриано и Зе Луиша. Сегодня появились новости, что "Галатасарай" прислал улучшенное предложение по Зе Луишу? Это, знаете, как одна бабка сказала. Чтобы мы рассмотрели предложение, нас должны убить деньгами. Если будет сумма как у Леандро Паредеса, мы подумаем", - приводят слова Федуна российские СМИ.

Ранее сообщалось, что обоими футболистами интересуются турецкие клубы.

В нынешнем сезоне 31-летний Адриано провел за "Спартак" 20 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевых паса. На счету 28-летнего Зе Луиша 11 голов и одна результативная передача в 24 поединках.

Не пропустите: Форвард "Спартака" Зе Луиш громко высказался о своем будущем. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Раскрылись детали работы Анри в "Монако"

Раскрылись детали работы Анри в "Монако"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов