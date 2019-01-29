Владелец "Спартака" высказался о возможных трансферах Луиса Адриано и Зе Луиша

Владелец "Спартака" Леонид Федун опроверг информацию о том, что клуб может продать нападающих бразильца Луиса Адриано и кабовердийца Зе Луиша.

"Еще раз повторю: "Спартак" не собирается продавать Луиса Адриано и Зе Луиша. Сегодня появились новости, что "Галатасарай" прислал улучшенное предложение по Зе Луишу? Это, знаете, как одна бабка сказала. Чтобы мы рассмотрели предложение, нас должны убить деньгами. Если будет сумма как у Леандро Паредеса, мы подумаем", - приводят слова Федуна российские СМИ.

Ранее сообщалось, что обоими футболистами интересуются турецкие клубы.

В нынешнем сезоне 31-летний Адриано провел за "Спартак" 20 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевых паса. На счету 28-летнего Зе Луиша 11 голов и одна результативная передача в 24 поединках.

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