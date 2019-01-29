Владелец "Спартака" высказался о возможных трансферах Луиса Адриано и Зе Луиша
Владелец "Спартака" Леонид Федун опроверг информацию о том, что клуб может продать нападающих бразильца Луиса Адриано и кабовердийца Зе Луиша.
"Еще раз повторю: "Спартак" не собирается продавать Луиса Адриано и Зе Луиша. Сегодня появились новости, что "Галатасарай" прислал улучшенное предложение по Зе Луишу? Это, знаете, как одна бабка сказала. Чтобы мы рассмотрели предложение, нас должны убить деньгами. Если будет сумма как у Леандро Паредеса, мы подумаем", - приводят слова Федуна российские СМИ.
Ранее сообщалось, что обоими футболистами интересуются турецкие клубы.
В нынешнем сезоне 31-летний Адриано провел за "Спартак" 20 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевых паса. На счету 28-летнего Зе Луиша 11 голов и одна результативная передача в 24 поединках.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|17
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|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10