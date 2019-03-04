Владелец "Спартака" высказался об игре команды в матче с "Краснодаром"
Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал, что ему понравилась игра команды в матче 18-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1).
"Было интересно. Мне матч понравился. После игры зашел, поблагодарил тренера и ребят. Сказал, что могли выиграть, могли проиграть. Матч был интересным, хорошо смотрелся с трибун – это первое. И второе – это тот футбол, который я хотел бы видеть: с высоким прессингом и активностью всех футболистов. То, что еще нет связей, тоже понятно – они не могут сразу возникнуть. Но если будем так играть, будем прогрессировать", - приводят слова Федуна российские СМИ.
После 18 туров "Спартак", набрав 29 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч "красно-белые" проведут 10 марта на выезде с "Динамо".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|37
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|18
|30
|4
|Спартак Москва
|18
|29
|5
|Локомотив Москва
|18
|29
|6
|Рубин
|18
|28
|7
|Ростов
|18
|25
|8
|Арсенал Тула
|18
|23
|9
|Ахмат
|18
|23
|10
|Динамо Москва
|18
|23
|11
|Урал
|18
|22
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|17
|18
|14
|Анжи
|18
|18
|15
|Уфа
|18
|16
|16
|Енисей Красноярск
|18
|11