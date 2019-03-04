Владелец "Спартака" высказался об игре команды в матче с "Краснодаром"

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Владелец "Спартака" высказался об игре команды в матче с "Краснодаром"

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал, что ему понравилась игра команды в матче 18-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1).

"Было интересно. Мне матч понравился. После игры зашел, поблагодарил тренера и ребят. Сказал, что могли выиграть, могли проиграть. Матч был интересным, хорошо смотрелся с трибун – это первое. И второе – это тот футбол, который я хотел бы видеть: с высоким прессингом и активностью всех футболистов. То, что еще нет связей, тоже понятно – они не могут сразу возникнуть. Но если будем так играть, будем прогрессировать", - приводят слова Федуна российские СМИ.

После 18 туров "Спартак", набрав 29 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч "красно-белые" проведут 10 марта на выезде с "Динамо".

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