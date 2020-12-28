Владелец "Стяуа" отреагировал на слухи о желании "Краснодара" купить Денниса Мана

Владелец "Стяуа" Джиджи Бекали сообщил, что "Краснодар" не делал предложений о трансфере нападающего Денниса Мана.

По словам бизнесмена, бухарестский клуб не вёл переговоры с "быками" о переходе 22-летнего футболиста.

При этом Бекали подтвердил наличие у "Стяуа" предложения по Ману в размере 12 миллионов евро от представителя итальянской Серии А.

Ман выступает за "Стяуа" с 2016 года, сыграл 142 матча, забил 47 голов и сделал 29 ассистов. Его рыночная стоимость - 6,5 миллиона евро.

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