Владелец "Торпедо": "Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей. Все из своего кармана"

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Владелец "Торпедо": "Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей. Все из своего кармана"

Владелец "Торпедо" Роман Авдеев на YouTube канале "КраСава" рассказал, что погасил долг клуба из личных сбережений. 

"Почему летом пригласил Игнашевича в "Торпедо"? Мы обсуждали вопрос, нужно ли менять Игоря Колыванова, и никто не выступал за то, чтобы это все непременно сделать.

Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей. Все из своего кармана", – сказал Авдеев.

Ранее Игнашевич заявил, что ФНЛ - лучшая лига в мире.

 

Отметим, что "Торпедо" после 10-ти туров занимает 1 место в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 25 баллов.

   
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