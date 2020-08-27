Владелец "Торпедо" заявил, что Игнашевич останется в клубе до конца сезона-2020/21

Владелец "Торпедо" Роман Авдеев сообщил болельщикам по видеосвязи что, главный тренер команды Сергей Игнашевич не покинет команду до конца сезона.

"У нас забег длинный, итоги будем подводить в конце сезона. До конца сезона Игнашевич будет главным тренером", - сказал Авдеев.

Ранее болельщики команды призвали руководство "Торпедо" уволить Игнашевича.

После трех туров ФНЛ клуб набрал 2 очка.

А еще: Калмыков стал футболистом "Торпедо"| http://soccernews.ru