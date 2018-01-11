Владелец "Тоттенхэма" намерен сохранить лидеров команды

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Владелец "Тоттенхэма" намерен сохранить лидеров команды

Владелец "Тоттенхэма" Дэниэл Леви дал понять, что клуб не планирует следующим летом продавать кого-либо из своих лидеров.

"Я на сто процентов уверен, что никто из лидеров не покинет команду. Я могу заверить, что каждый игрок, которого мы хотим сохранить, будет играть в "Тоттенхэме" в следующем сезоне. Что касается укрепления нашей команды, то нам нужно немного времени, чтобы оценить рынок. В январе не так уж и просто покупать сильных игроков" - цитирует Леви Sky Sports.

Ранее СМИ неоднократно сообщали об интересе европейских топ-клубов к ведущим игрокам "Тоттенхэма" - Деле Алли и Харри Кейну.

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