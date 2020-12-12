Владелец "Валенсии" хочет вернуть часть денег, вложенных в клуб

Финансовое положение "Валенсии" в скором времени ещё сильнее усугубится, пишет Marca.

По сведениям издания, владелец клуба Питер Лим захотел вернуть часть вложенных денег. Речь идёт о сумме в 54,5 миллиона евро.

Дело в том, что инвестиции были оформлены в виде кредита. Поэтому юридически "летучие мыши" обязаны рассчитаться с сингапурским бизнесменом. При этом заем был обеспечен экономическими правами на футболистов, которых теперь левантийцы будут вынуждены продать. Имена игроков не разглашаются.

"Валенсия" занимает 13-е место в турнирной таблице Примеры по итогам 12 туров. До зоны вылета - 2 очка.

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