Владелец "Валенсии" хочет вернуть часть денег, вложенных в клуб
Финансовое положение "Валенсии" в скором времени ещё сильнее усугубится, пишет Marca.
По сведениям издания, владелец клуба Питер Лим захотел вернуть часть вложенных денег. Речь идёт о сумме в 54,5 миллиона евро.
Дело в том, что инвестиции были оформлены в виде кредита. Поэтому юридически "летучие мыши" обязаны рассчитаться с сингапурским бизнесменом. При этом заем был обеспечен экономическими правами на футболистов, которых теперь левантийцы будут вынуждены продать. Имена игроков не разглашаются.
"Валенсия" занимает 13-е место в турнирной таблице Примеры по итогам 12 туров. До зоны вылета - 2 очка.
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|Команда
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|4
|Севилья
|20
|35
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|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
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|7
|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
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|Бетис
|20
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|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
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|Эйбар
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|Мальорка
|20
|18
|18
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|20
|16
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|Леганес
|20
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