Владелец "Валенсии" решил не увольнять тренера

Владелец "Валенсии" Питер Лим решил не увольнять наставника команды Хавьера Грасию.

Как сообщает Marca, владелец клуба дал тренеру время на изменение ситуации. При этом отмечается, что такое решение также связано с нежеланием выплачивать компенсацию в случае досрочного увольнения.

После 17 туров "Валенсия" занимает в Примере 17-е место. Контракт Грасии с клубом истекает летом 2022 года.

В планах "Валенсии" в январе подписать центрального защитника и опорного полузащитника, однако на трансферы будет выделена незначительная сумма.

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