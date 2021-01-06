Владелец "Валенсии" решил не увольнять тренера
Владелец "Валенсии" Питер Лим решил не увольнять наставника команды Хавьера Грасию.
Как сообщает Marca, владелец клуба дал тренеру время на изменение ситуации. При этом отмечается, что такое решение также связано с нежеланием выплачивать компенсацию в случае досрочного увольнения.
После 17 туров "Валенсия" занимает в Примере 17-е место. Контракт Грасии с клубом истекает летом 2022 года.
В планах "Валенсии" в январе подписать центрального защитника и опорного полузащитника, однако на трансферы будет выделена незначительная сумма.
Читайте также: Черышев назвал свои цели на 2021 год. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Стало известно, на каких условиях "Барселона" отпустит Аленью в "Хетафе"
-
"Реал" сомневается, что "Тоттенхэм" выкупит Бэйла
-
"Атлетико" нацелился на Муссу Дембеле
-
Романцев назвал тренера, который может сменить Тедеско в "Спартаке"
-
Вальверде отказался возвращаться в "Атлетик"
-
Экс-тренер "Локомотива" возглавил "Бэйцзин Гоань"
-
"Ювентус" может досрочно прервать аренду Пеллегрини
-
ПСЖ предложил Неймару и Мбаппе новые контракты
-
Владелец "Валенсии" решил не увольнять тренера
-
"Аякс" не собирается возвращать Эриксена
-
Почеттино: "Мы найдем Неймару оптимальную позицию"
-
Кассано раскритиковал Дибалу
-
Лактионов станет новым тренером "Риги"
-
Куман сделал заявление о будущем Аленьи
-
"Арсенал" уверен, что "Атлетико" намеренно снижает стоимость Торрейры
-
Куман: "Луис Суарес? У нас есть свои нападающие"
-
Моуринью повторил достижение Аткинсона и Сондерса
-
Transfermarkt снова понизил стоимость Месси
-
Главные новости дня: 5 января
-
Романцев перечислил причины неудач российских клубов в еврокубках
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14