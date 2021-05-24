Владелец "Вулверхэмптона" может купить французский "Бордо"
Фото: инстаграм "Бордо"/Автор неизвестен
Как сообщает Girondinfos, китайская компания Fosun, которая связанна с агентом Жорже Мендешом может приобрести "Бордо".
По информации источника, что в случае прихода команды Мендеша, главным тренером "Бордо" может стать Педру Мартинш, который на данный момент работает в "Олимпиакосе".
Отмечается, что "Бордо" испытывает финансовые трудности, так как ранее американский владелец клуба сообщил о том, что не имеет желания финансировать его.
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|Страсбур
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|Нант
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