Владелец "Вулверхэмптона" может купить французский "Бордо"

Теги бордо

Владелец "Вулверхэмптона" может купить французский "Бордо"Фото: инстаграм "Бордо"/Автор неизвестен

Как сообщает Girondinfos, китайская компания Fosun, которая связанна с агентом Жорже Мендешом может приобрести "Бордо".

По информации источника, что в случае прихода команды Мендеша, главным тренером "Бордо" может стать Педру Мартинш, который на данный момент работает в "Олимпиакосе".

Отмечается, что "Бордо" испытывает финансовые трудности, так как ранее американский владелец клуба сообщил о том, что не имеет желания финансировать его.

Также не пропустите: Дзюба прокомментировал покер в ворота "Тамбова". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Бердыев может возглавить "Кайрат"

Бердыев может возглавить "Кайрат"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов